Księżna Kate stara się przeważnie zdawać w kwestii ubioru na specjalistów, którzy dbają o jej wizerunek. Zakłada wybrane przez nich ubrania o konkretnym kroju i kolorze. Ale czy rzeczywiście jest aż tak "ubezwłasnowolniona" w kwestii wyboru ubrań i kolorów? Nieprawda! Księżna Kate też ma swoje zdanie - i to jeśli chodzi o kolory! Możecie ją zobaczyć w czerni, w bieli, nawet w żółci, ale nigdy więcej nie zobaczycie jej w jednym konkretnym kolorze. Jakim i dlaczego?

Księżna Kate nie zakłada... pomarańczowych ubrań

Księżna Kate nie przepada za kolorem pomarańczowym - podaje Harper's Bazaar. Unika go jak tylko może - jeśli dobrze pamiętacie, tylko raz mogliśmy ją zobaczyć w pomarańczowym płaszczu. Taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła i zapewne już nigdy więcej się nie powtórzy. Dlaczego?

Po pierwsze, kolor pomarańczowy jest bardzo trudnym kolorem (Jak wybrać odcień różu do typu urody?)i nie każdemu jest w nim do twarzy. Po drugie, jeśli decydujemy się już na założenie ubrania w kolorze pomarańczowym, jego odcień musi być idealnie dopasowany do naszej karnacji, koloru włosów. Czasem lepiej albo go unikać w ogóle, albo zdecydować się jedynie dodatek w kolorze pomarańczowym. Po trzecie, może księżna Kate po prostu nie przepada za tym kolorem? ;)

Księżna Kate zakłada wszystkie kolory, rezygnuje tylko z koloru pomarańczowego.

Kate jest piękna i praktycznie każdy kolor idealnie pasuje do jej urody. Żółty? Czemu nie!