Sukienki z gumką to hit letnich stylizacji. Wszystko to za sprawą ich lekkości, przewiewności i łatwemu dopasowywaniu się do wielu sylwetek. Zależnie od tego z czym je skomponujemy, sukienkę z gumką możemy założyć na spacer z dzieckiem, wesele lub letni festiwal.

Reklama

Sukienki z gumką w talii dostępne są w wielu wzorach, kolorach i krojach. Decydując się na ich zakup, weźmy pod uwagę proporcje naszej sylwetki, np. panie o pełnych biustach mogą pozwolić sobie na sukienki z dekoltem “V”. Propozycją dla kobiet filigranowych o mniejszych krągłościach są kreacje z dekoltem pod szyję.

Sukienka z gumką dla kobiet szczupłych, z pełnymi biodrami oraz o chłopięcej sylwetce

Lekkie, luźne sukienki z gumką to dobra propozycja, np. dla kobiet, które posiadają krągłe, pełne biodra. Materiał spływający luźno wzdłuż sylwetki, ukryje mankamenty i pozwoli czuć się swobodnie. To też dobre rozwiązanie dla pań o sylwetce prostej, chłopięcej tzw. “I” lub “ogórek”. Zwiewny, ale nie szeroki krój sukienek z gumką sprawia, że tego typu figury zyskują właściwych proporcji. Marszczona lub drapowana kreacja z gumką w pasie to także propozycja dla kobiet szczupłych, które zyskają w ten sposób subtelnych kobiecych krągłości.

Modne stylizacje sukienek z gumką w talii: boho, sportowa i koktajlowa

Reklama

Sukienki z gumką to szybki sposób na stworzenie letniej stylizacji w stylu codziennym lub wizytowym. Zależnie od dodatków i tkaniny, z jakiej wykonano sukienkę, sprawdzi się niemal na każdą okazję. Kwiecista sukienka z ozdobnym printem na ciemnym tle, w połączeniu z haftowaną kamizelką, kolczykami z piór i letnimi botkami to ciekawy pomysł na zestaw w stylu boho, który doskonale wkomponuje się w rytm letnich festynów i festiwali. Jednolita, długa sukienka z gumką w talii w kolorze ciemnej zieleni lub granatu, zestawiona z mocnym makijażem oczu, szpilkami i elegancką biżuterią to stylizacja koktaljową, którą możemy założyć np. na wesele. W wydaniu sportowym, krótką kolorową sukienkę z gumką możemy połączyć, np. z białymi rurkami i jasnymi trampkami. Całość będzie wyglądać świeżo, lekko i ciekawie.