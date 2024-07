Brat lidera Zakopower do tej pory skupiał się na sporcie. Odkąd jednak wziął udział w "WipeOut Wymiatacze" jego "celebrycka" kariera nabrała tempa.

Już za kilka tygodni zobaczymy go w "Tańcu z Gwiazdami". Tym samym brat znanego artysty postanowił zacząć bywać, by większa rzesza widzów mogła go rozpoznać. Niestety nie mamy dobrych wieści dla fanek górala. Na "Red Bull X-Fighters" pokazał się w towarzystwie swojej żony.

Z pewnością uroda pomogłaby zdobyć mu więcej wiernych widzów, ale Staszek stawia sprawę jasno i nie zamierza zostać playboy'em nowej edycji show. Jak myślicie, będzie zabierał żonę na nagrania show?

