Justyna Steczkowska pokazała zdjęcie młodszego syna, Stanisława, który wziął udział w sesji zdjęciowej dla polskiej marki. "Podobny do mnie?" - pyta wokalistka.

Justyna Steczkowska zaskoczyła fanów i pokazała swojego młodszego, mniej medialnego syna, Stanisława. 17-latek wziął udział w sesji zdjęciowej dla jednej z polskich marek modowych IMAKO, reklamując bluzę. Gwiazda zadała fanom pytanie, czy chłopak jest do niej podobny. Sami zobaczcie! Myślicie, że Stanisław zrobi karierę jako model?

Tak wygląda młodszy syn Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Najbardziej rozpoznawalny jest oczywiście najstarszy syn gwiazdy, Leon Myszkowski, który spełnia się jako muzyk, coraz częściej występuje też na wielkich scenach telewizyjnych. Niedawno Justyna Steczkowska i Leon wystąpili razem na Sylwestrze TVP, a ich występ przypadł do gustu widzom. Co z młodszym synem artystki, Stanisławem? W tym roku chłopak skończy już 17 lat! Niedawno jego mama zdradziła, że swoją przyszłość chce związać z gotowaniem, uczy się w szkole gastronomicznej, a na co dzień zachwyca rodzinę potrawami, które szykuje.

Pochodząc z tak muzykalnej rodziny Stanisław również uczył się gry na fortepianie - kilka miesięcy temu też wystąpił u boku Justyny Steczkowskiej, na wielkim koncercie Fundacji Polsat. Okazuje się, że to nie koniec jego zajęć. Diwa pokazała właśnie kilka ujęć z sesji zdjęciowej, w której 17-latek wziął udział. Stanisław pozuje do zdjęć reklamując bluzę polskiej marki IMAKO. Myślicie, że zrobi karierę jako model?

Co ciekawe, Leon Myszkowski w przeszłości również próbował swoich sił jako model i kucharz, ostatecznie jednak postawił na muzykę i dziś jest coraz popularniejszym DJ-em, który tworzy w duecie, wraz z przyjacielem w duecie, pod nazwą "Mike and Laurent". Mają na swoim koncie udział na festiwali w Opolu w 2022 roku czy udział w "Wakacyjnej Trasie Dwójki". Ze Steczkowską nagrali zaś singiel "Now".

Najrzadziej Justyna Steczkowska chwali się w mediach 10-letnią córeczką, Helenką. Myślicie, że i ona za kilka lat zacznie podbijać show-biznes?

