Za nami półfinałowe zmagania uczestników 3, edycji "Dance Dance Dance". Z doskonałymi wynikami i niezwykłym tanecznym rozwojem na scenie TVP utrzymali się: Roxie Węgiel i Oliwia Górniak, Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak oraz Damian Kordas i Ola Nowak. Dziś poznamy finałowy skład. Kto zawalczy o główną nagrodę? Poznajcie finalistów!

Kto jest w finale 3. edycji "Dance Dance Dance"?

Damian Kordas i Ola Nowak doskonale odnaleźli się na tanecznym parkiecie programu "Dance Dance Dance". W ciągu wszystkich poprzednich odcinków dawali z siebie wszystko. Ola Nowak okazała się być totalnym odkryciem Agustina Egurroli, który nawet nie ukrywał, że widzi ją na tanecznych parkietach wśród najlepszych polskich tancerzy. Podobnym progresem mogą pochwalić się Stanisław Karpiel-Bułecka oraz Anna Matysiak. Z tygodnia na tydzień zachwycali nie tylko widzów ale przede wszystkim jurorów swoim zaangażowaniem i talentem tanecznym. Swoją obecność bardzo mocno zaznaczyły również Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Dla Oliwii to był debiut przed tak dużą publicznością. Z kolei Roksana Wegiel odkryła w sobie nowe talenty! Do tej pory nie uczyła się tańca, kto by mógł przypuszczać, że uda jej się dojść aż tak daleko w tanecznym show! Nastolatka po raz kolejny udowodniła, że jest multitalentem, w dodatku, jak sama przyznała "Dance Dance Dance" dodał jej pewności siebie i otworzył przed nią wiele nowych możliwości.

Roksana Węgiel i Oliwia Bieniuk zatańczyły duet do "California Girls" Katy Perry. Ich brawurowy występ zwieńczony został maksymalną liczbą punktów! Dziewczyny zdobywają 30 punktów za duet!

Ola Nowak i Damian Kordas zatańczyli do utworu "Where Are U Now" Justina Biebera. Jurorzy niestety byli zawiedzeni ich występem, ostatecznie oceniając na 6 punktów (Joanna Jędrzejczyk), 5 punktów od Agustina Egurrolli oraz od 7,5 punktu Idy Nowakowskiej. Łącznie zdobyli 18,5 punktu.

Stanisław Karpiel Bułecka i Anna Matysiak swój duet zatańczyli do piosenki Bruno Marsa "Versace on the Floor". Za ten występ udało im się zdobyć aż 27 punktów!

Czas na duety! Damian Kordas w swojej choreografii do Michaela Jacksona "Dirty Diana" zdobył 23 punkty. Z kolei Oliwia Górniak zatańczyła do energicznego utworu "A little Party never kill nobody" Fergie. Za ten występ dla swojego duetu zdobyła maksymalną ilość punktów! To już druga 30-stka dla duetu Roxie i Oliwii! Stanisław Karpiel-Bułecka zatańczył do "Let the sunshine in" z musicalu Hair. Za ten występ zgarnął 22 punkty. Ola Nowak zaprezentowała się do "Ain't your mama" Jennifer Lopez i zdobyła 23 punkty. Roxie Węgiel zatańczyła do emocjonalnego numeru "The Greatest" Sii. Za niezwykły emocjonalny występ otrzymała 30 punktów! Agustin okreslił go jako najlepszy występ 3. edycji "Dance Dance Dance".

Kto dostał się do wielkiego finału 3. edycji "Dance Dance Dance"?

Roksana Węgiel i Oliwia Górniak walczyły o finał w "Dance Dance Dance"!

Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak walczyli o finał "Dance Dance Dance".

Ola Nowak i Damian Kordas walczyli o finał "Dance Dance Dance"!