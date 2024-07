W połowie lipca na świat przyszło pierwsze dziecko Anny Czartoryskiej i Michała Niemczyckiego. Aktorka po porodzie nie pokazała się jeszcze publicznie, skupiając się przede wszystkim na opiece nad noworodkiem. Annie bardzo zależało na tym, aby narodziny jej syna nie stały się medialnym spektaklem. Przypomnijmy: Jest pierwsze zdjęcie Czartoryskiej z synem po porodzie

Okazją do zaprezentowania się po porodzie stał się popularny splash i to w wersji amerykańskiej czyli Ice Bucket Challenge. Czartoryska dołączyła do grona gwiazd, które oblały się zimną wodą, wspomagając przy okazji fundację pomagającą chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Na filmiku widzimy szczupłą gwiazdę w fontannie - Anna nominowała m.in. Joannę Brodzik oraz swoich szwagrów, braci Niemczyckich.



Dzięki #ALSicebucketchallenge rośnie świadomość społeczna o stwardnieniu bocznym zanikowym, a stowarzyszenie Dignitas Dolentium w tydzień zebrało prawie 300 000zł! Warto dać się oblac zimną wodą! (i to wcale nie musi zwalniać z wpłaty na konto stowarzyszenia:-). Więcej informacji na: mnd.pl - czytamy na jej profilu.

Poniżej splash Anny Czartoryskiej. Jak wypadła?

Anna Czartoryska tuż przed porodem: