Piosenki Britney Spears, Lady Gaga i Kate Perry trafiły na listę zakazanych utworów w Chinach! Jak poinformował „The Guardian”, tamtejsze Ministerstwo Kultury uznało, że niektóre przeboje artystek nie nadają się do upubliczniania i zakazał ich emisji w stacjach radiowych i telewizyjnych.

Okazuje się, że najwięcej zakazanych utworów z listy należy do Lady Gagi! Fani nie usłyszą w radiu aż sześciu utworów gwiazdy.

Artyści muszą więc uważać co nagrywają, jeśli chcą by ich dzieła zostały zaakceptowane w Chinach!

Reklama