Soap For Globe, esencja pielęgnacji zamknięta w kostce, to marka szamponów i odżywek w kostkach, która powstała by zmieniać zachowania konsumentów i zachęcać do ograniczenia plastiku w codziennej pielęgnacji. Zobacz, co przygotowaliśmy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia!

Chcesz zadbać o najbliższych i o planetę? Soap for Globe jest dla Ciebie!

Specjalnie na święta stworzyliśmy we współpracy z artystką Anną Halarewicz, limitowaną edycję zestawów świątecznych w dwóch wersjach:

minimalistyczna z subtelnym motywem świątecznym i życzeniami

ozdobna, nawiązująca do zimowych dekoracji roślinnych.

Idealny pomysł na prezent

Prezent jest gotowy do wręczenia, bez zbędnej nadprodukcji opakowań, pięknie się prezentuje i wspaniale działa. Zestaw zawiera szampon i odżywkę i może być wybrany z całej gamy produktów soap for globe. Cena: 94 zł.

Zestawy dostępne na stronie www.soapforglobe.com oraz w wybranych drogeriach : douglas.pl , slowglow.pl , minty.pl , hebe.pl.

