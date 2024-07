3 z 8

Budyń z ryżu! Co potrzebujemy, żeby go przygotować?

✔️50g ryżu basmati ✔️100 ml mleka kokosowego

✔️2 łyżki LIO Shake Truskawka @foods_by_ann ✔️1 łyżka oleju kokosowego ✔️1 łyżka kakao 80% ✔️1 łyżeczka BIO Maca

Ps. KAWA OBOWIĄZKOWO ????????????????

☕️☕️☕️☕️☕️???????????????????????????????????? The Rice pudding ????

✔️50g basmati rice

✔️100ml coconut milk

✔️2 tbsp of Lio Shake strawberry

✔️1 tbsp of coconut oil

✔️1 tbsp of cocoa 80%

✔️1 tsp of BIO maca

