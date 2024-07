1 z 6

Anna Lewandowska na sesji zdjęciowej

Anna Lewandowska wzięła udział w pierwszej sesji zdjęciowej po urodzeniu dziecka. Klara Lewandowska przyszła na świat 4 maja 2017 roku, czyli nieco ponad miesiąc temu. Co do tego, że Anna Lewandowska szybko wróci do świetnej formy po ciąży byli przekonani wszyscy, jednak mało kto przypuszczał, że stanie się to w tak ekspresowym tempie! Zaledwie kilka dni temu Ania zamieściła na Instagramie zdjęcie w stroju treningowym, odsłaniającym brzuch, który wyglądał imponująco. Teraz trenerka pokazała kolejne zdjęcia z planu zdjęciowego. Znów widać na nich perfekcyjny brzuch Lewandowskiej! Jednak w sprawnym przeprowadzeni sesji zdjęciowej skutecznie przeszkadzał pewien drobny szczegół. ;)

