Ale wiadomość! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona mają powody do radości. Okazuje się, że aktorka i sportowiec już wkrótce po raz drugi zostaną rodzicami. Na Instagramie pojawiło się wyjątkowe nagranie, które porusza do łez. To córeczka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony słodkim głosikiem ogłosiła, że zostanie starszą siostrą. Wiadomo już, czy mała Nadzieja będzie miała brata czy siostrę!

Zofia Zborowska jest w ciąży

W 2021 roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka pary, mała Nadzieja. W lipcu aktorka i siatkarz świętowali drugie urodziny swojej pociechy, a zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że rodzina Zofii Zborowskiej się powiększyła i w ich domu pojawił się uroczy szczeniak. Teraz aktorka przekazała kolejne wspaniałe wieści! Okazuje się, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona czekają na narodziny drugiego dziecka!

Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie a @zborowskazofia sapie jak szalona . Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym. #babyonboard #bobaswdrodze czytamy na Instagramie.

Na Instagramie pojawiło się wzruszające nagranie, podczas którego mała nadzieja wyznaje, że zostanie starszą siostrą i pokazuje zdjęcia USG. Okazuje się, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona czekają na narodziny drugiej córeczki! Internauci ruszyli z komentarzami. Nie zabrało gratulacji od gwiazd.

Gratulacjeeee wspaniała nowina napisała Marina.

Wooow wspaniale dodała Klaudia Halejcio

Wow!!!! Cudowne wieści. Wspaniałe. Gratulacje napisała Agnieszka Hyży

My również serdecznie gratulujemy!