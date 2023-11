Informacja o śmierci Matthew Perry'ego spadła jak grom z jasnego nieba. W mediach wciąż pojawiają się nowe informacje odnośnie okoliczności jego śmierci, a fani artysty wciąż nie mogą uwierzyć, że nie ma go już z nami. W tym trudnym czasie Blanka Lipińska pokusiła się o zaskakujący komentarz odnośnie kultowego serialu, w którym grał zmarły aktor. Jej wpis spotkał się z krytyką internautów. Autorka stanowczo odpowiedziała.

W niedzielę w mediach pojawiła się informacja o śmierci Matthew Perry'ego, aktora znanego z kultowego serialu z lat 90., "Przyjaciele". Gwiazdor został znaleziony martwy w swoim domu w wannie z hydromasażem. Zagraniczny serwis "People" poinformował, że przeprowadzono już sekcję zwłok aktora, ale śledczy wciąż czekają na wyniki badań toksykologicznych, które mają pomóc w znalezieniu przyczyny zgonu artysty. Również rodzina Mathew Perry'ego przerwała milczenie i wydała oświadczenie, które chwyta za serce.

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów pogrążonych w smutku fanów serialu, których mocno dotknęła ta tragedia. Blanka Lipińska również pokusiła się o komentarz, jednak gwiazda umieściła na swoim InstaStories swoją opinię na temat kultowego serialu, w którym grał zmarły aktor. Zaskoczył on wielu fanów kultowej produkcji.

Na reakcję fanów serialu nie trzeba było długo czekać. W komentarzach na Instagramie gwiazdy szybko pojawiły się wpisy odnoszące się do story pisarki. Blanka Lipińska szybko na nie zareagowała.

To co tu robisz?

Ja jakoś nie przepadam za Twoimi produkcjami, ale na story tego nie dodaje. Chociaż może, jak ktoś z filmu umrze, to się pokuszę. Mogłaś sobie to darować, ale chyba zasięgi spadały xd teraz wszyscy z Ciebie cisną. Pozdrawiam

Ale co ma jedno wspólnego z drugim? Możesz sobie cisnąć, nic to dla mnie nowego. Wybacz, ale nie widzę nic złego w tym, że Ty nie lubisz ''365 dni'', a ja ''Przyjaciół'', ale skoro nie macie ciekawszych rozkminek, to NIE MA ZA CO

— zakończyła Lipińska.