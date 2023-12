Matthew Perry zmarł nieoczekiwanie 28 października. Aktor został znaleziony nieprzytomny w przydomowym jacuzzi. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu 54-latka, więc władze czekali na wyniki badań taksologicznych, by rzuciły nowe światło na sprawę. Wiadomo już, co przyczyniło się do śmierci gwiazdora.

Podano przyczynę śmierci Matthew Perry'ego

Matthew Perry znany z kultowego serialu "Przyjaciele" został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. W piątek, 3 listopada odbył się pogrzeb Matthew Perry'ego, na którym pojawiło się wiele osób ze świata show-biznesu w tym Lisa Kudrow, Courtney Cox, Jennifer Aniston czy David Schwimmer. Niestety po przeprowadzonej sekcji zwłok przyczyna śmierci aktora nadal była nieznana, więc władze czekali na wyniki badań toksykologicznych. W piątkowy wieczór amerykańskie media podały przyczynę śmierci aktora, powołując się na raport biura lekarza sądowego Los Angeles. Już wiadomo, co przyczyniło się do śmierci gwiazdora.

Matthew Perry Said Elatab / Splash News/EAST NEWS

Z raportu opublikowanego przez biuro lekarza sądowego w Los Angeles wynika, że w organizmie aktora była obecna ketamina, która przyczyniła się do zgonu gwiazdora. Ketamina jest stosowana w leczeniu depresji, stanów lękowych i może powodować krótkotrwałe halucynacje.

Jak wynika z sekcji zwłok gwiazdor ''Przyjaciół'' Matthew Perry zmarł w wyniku działania ketaminy, a następnie utonięcia — podała amerykańska stacja informacyjna CNN.

Matthew Perry Instagram@mattyperry4

Matthew Perry poddawał się terapii farmakologicznej, gdzie otrzymywał ketaminę pod okiem lekarzy. Warto dodać, że gwiazdor poddał się temu zabiegowi zaledwie półtora tygodnia przed śmiercią. Jednak w raporcie podkreślono, że "jeśli wówczas zastosowano ten środek, w dniu śmierci nie powinien być już wykrywalny w organizmie".

Biorąc pod uwagę wysoki poziom ketaminy wykryty w jego pośmiertnych próbkach krwi, głównym skutkiem śmierci będzie zarówno nadmierne pobudzenie układu krążenia, jak i depresja oddechowa — stwierdzono.

Matthew Perry Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News