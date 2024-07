1 z 6

Wczoraj wieczorem rodzina Kasi Markiewicz poinformowała, że wokalistka zmarła w niedzielne popołudnie. Markiewicz od lat zmagała się z nowotworem i tę walkę przegrała. Zdążyła jednak spełnić swoje wielkie marzenia i stanęła na scenie "The Voice of Poland", gdzie dała emocjonalny występ. Przypomnijmy: Syn zmarłej finalistki "The Voice" dziękuje za wsparcie

Wiadomość ta zasmuciła setki tysięcy internautów, którzy wspominają jej występ i składają kondolencje rodzinie. W tym gronie nie mogło zabraknąć osób związanych z The Voice of Poland - każdy na swój sposób uczcił pamięć o zmarłej.

Zobaczcie notki z kondolencjami od m.in. Justyny Steczkowskiej, Marii Sadowskiej czy Barona: