Dziś Dzień Mamy! Polskie gwiazdy od samego rana pokazują swoim fanom wspólne zdjęcia z mamami i składają im wzruszające życzenia. My postanowiliśmy przygotować dla Was materiał wideo, w którym możecie zobaczyć zagraniczne gwiazdy, które odziedziczyły urodę po swoich mamach. Chociaż na świecie święto matki obchodzone jest w różnych terminach, to my właśnie dziś , 26 maja, chcemy pokazać Wam wzruszający materiał o mamach i ich córkach. W ich przypadku powiedzenie "jaka matka, taka córka" zgadza się w 100%! Ależ one są podobne! Zobaczcie sami.

Goldie Hawn i jej córka Kate Hudson.

