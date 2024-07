Ten rok układa jej się doskonale! Lara Gessler (26) zdążyła się zakochać, zaręczyć z Pawłem Pawłowskim, napisać debiutancką książkę „Słodki zielnik Lary” (za którą ostatnio dostała nagrodę w konkursie Herbapol Esencja Natury 2016) i zacząć przygotowania do swojego ślubu. I choć jego data jest ściśle tajna (podobno ma to być lato 2017 roku), udało nam się poznać kilka szczegółów planowanej ceremonii.

Wesele ma się odbyć w ulubionej gruzińskiej restauracji Lary i Pawła. Oboje chcą, żeby to była klimatyczna, luźna impreza, bez zadęcia, tylko dla najbliższej rodziny i przyjaciół – zdradza nam koleżanka Gessler.

Podobno rodzice Lary zaoferowali, że zajmą się cateringiem, ale Gesslerówna kategorycznie odmówiła.

Ona chce, by rodzice na jej ślubie się bawili, a nie stali w kuchni. Być może jednak zgodzi się na to, by mama zaprojektowała jej suknię ślubną, a tata upiekł weselny tort – zdradza koleżanka Lary.