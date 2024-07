1 z 7

Tak wyglądał pierwszy ślub Agnieszki Szulim!

Dziennikarka już raz wychodziła za mąż, a jej wybrankiem był kierowca rajdowy, Adam Badziak. Para przez długi czas była bardzo szczęśliwa i chętnie pokazywała się razem publicznie. W jednym z wywiadów Agnieszka Szulim przyznała również, że to właśnie dla męża powiększyła biust, czym wywołała lawinę komentarzy. Niestety, z czasem para przestała się dogadywać i zdecydowali się na rozstanie. Udało im się uniknąć medialnego szumu i w czerwcu ubiegłego roku rozwiedli się.

Ich ślub był równie gorącym wydarzeniem, co ten ostatni z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Mamy jednak nadzieję, że teraz jest to już miłość do końca życia, czego oczywiście życzymy :)

