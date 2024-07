Zofia Ślotała powoli wyrasta na jedną z najpopularniejszych stylistek w kraju. Jej kreacje na czerwonym dywanie zawsze robią wielkie wrażenie - są ciekawe i oryginalne. Ostatnio chwaliła je nawet Joanna Horodyńska, która nigdy nie była skora do komplementowania stylu Zofii. Przypomnijmy: Zosia Ślotała o swojej stylizacji: Wyglądam jak pralinka. Horodyńska też oceniła jej strój

Wyczucie smaku w kwestii mody doceniła u Ślotały Maryla Rodowicz. Artystka zaprosiła celebrytkę na wspólne gotowanie do swojej "piekielnej kuchni". Panie, ubrane w te same koszule marki Aloha From Deer, usmażyły razem schabowe. Widać, że obie gwiazdy świetnie się ze sobą dogadują. Czyżby piosenkarka chciała, aby Zofia została jej stylistką?

To byłoby dla niej wielkie wyzwanie.

