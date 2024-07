42 z 43

PHC 700 SUN Control KOLOR – OCHRONA - krem tonujący do twarzy

Krem tonujący do twarzy SUN CONTROL opracowany w oparciu nowatorskie składniki aktywne i najnowszą technologię peptydową łączy w sobie zalety kremu pielęgnacyjnego i fluidu o lekkiej konsystencji. Specjalny system nowoczesnych filtrów UVA/UVB (SPF 50) zapewnia optymalną fotoochronę skóry wrażliwej na światło słoneczne, ze skłonnościami do przebarwień oraz podrażnionej po zabiegach kosmetycznych i dermatologicznych ( zatrzymuje 98% promieni UVB ). Specjalnie dobrana kompozycja pigmentów rozpraszająca światło wyrównuje koloryt skóry, maskuje niedoskonałości cery, drobne zmarszczki nadając twarzy młody, świetlisty wygląd. Komfort i miękkość skóry zapewnia elastyczna, przestrzenna silikonowa siateczka, która sprawia, że krem łatwo się rozprowadza i precyzyjnie dopasowuje do jej powierzchni. Uzyskany kolor jest naturalny, jednolity i trwały. Absorbujące mikrogąbeczki wchłaniają nadmiar sebum nadając skórze świeży wygląd na wiele godzin. Innowacyjny, głęboko penetrujący małocząsteczkowy peptyd z unikalną sekwencją aminokwasów stymuluje syntezę kolagenu w fibroblastach, przez co aktywnie zmniejsza zmarszczki oraz poprawia elastyczność i napięcie skóry.

Cena ok. 102 zł / 30 ml