"Mask Singer": Słońce odpadło tuż przed finałem! Pod maską skrywała się Beata Kozidrak! 

Tatiana Okupnik dopiero w wieku 42 lat dowiedziała się, że jest chora na zespół Ehlersa-Danlosa, EDS, czyli grupę chorób genetycznych charakteryzującą się nadmierną wiotkością stawów, delikatną oraz hiperelastyczną skórą. Tatiana Okupnik przez lata nie wiedziała jednak, co jej dolega. Gdy bolał ją brzuch, sugerowano zmianę diety. Gdy dostała uczulenia na zimno, mówiono, że to osłabienie organizmu. Dopiero gdy niedawno zrobiono jej tomografię komputerową z kontrastem, prawda wyszła na jaw. EDS jest chorobą genetyczną, bardzo rzadką i nieuleczalną - można tylko minimalizować objawy. To jest choroba tkanki łącznej, która jest wszędzie – bo to i układ nerwowy, stawy, kości, mięśnie, żyły. Dlatego bardzo trudno ją zdiagnozować. Dopiero w zeszłym roku sama doszłam do tego, że to jest to – mówiła w "Dzień Dobry TVN" Tatiana Okupnik. Na co choruje Tatiana Okupnik? Kiedy Tatiana była mała cieszyła się, że jest bardzo giętka, nawet to wykorzystała – zapisując się do szkoły baletowej. Nie sądziła jednak, że jest to związane z chorobą: "W dzieciństwie to nie było takie dziwne, bo dzieciaki są giętkie i gibkie. Trafiłam do szkoły baletowej i nie miałam problemu ze szpagatami, innymi rzeczami. Natomiast dość szybko się męczyłam. Pamiętam, że jak miałam 10 lat, wracałam do dom, powłócząc nogami, bo bolały i nie miałam siły. To było nietypowe – wspominała wokalistka w Dzień Dobry TVN. Czy w jej rodzinie zdarzały się już przypadki takiej choroby? Jej tata również często doznawał kontuzji: Jak byłam mała i ktoś dzwonił, to się pytał: " Kto jest w szpitalu – Krzysiek czy Tańka ?". My z tatą spotykaliśmy się na korytarzu ja z nogą w gipsie, tata – ręką. Założyłam sobie, że po prostu mam słabsze...