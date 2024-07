Katarzyna Skrzynecka już po kilku miesiącach od porodu wróciła do formy sprzed ciąży, nie tylko wizualnej, ale także zawodowej. Była prowadząca "Taniec z gwiazdami" przyznała w rozmowie z magazynem "Flesz", że w przypadku znanych mam, szybki powrót do pracy jest niemal wskazany. W przeciwieństwie do innych kobiet pracujących, im nie przysługuje urlop macierzyński.

- W wolnym zawodzie nie przysługuje nam urlop macierzyński. Aktor, jeśli nie przyjdzie do pracy, po prostu nie zarabia na chleb. A my też spłacamy kredyt mieszkaniowy i nie bylibyśmy w stanie żyć z oszczędności.

Podobnie jakiś czas temu na ten temat wypowiedziała się Ania Wyszkoni, która do pracy w zawodzie wróciła trzy miesiące po porodzie.

