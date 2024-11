Od pewnego czasu Skolim jest jedną z głośniej omawianych w mediach gwiazd. Wokalista regularnie koncertuje i chętnie udziela wywiadów i chociaż cieszy się sporą popularnością, wzbudza też swoją osobą mnóstwo skrajnych emocji. Teraz szerokim echem odbiła się jedna z jego wpadek, bowiem... chciał pocałować dziennikarkę na wizji!

Polski rynek muzyczny pęka w szwach od artystów i artystek, którzy podbijają serca słuchaczy. Od kilku miesięcy niezwykle owocnym czasem w swojej karierze cieszy się Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, którego fani mogą kojarzyć nie tylko ze sceny, ale i ze szklanego ekranu. Od 2016 roku bowiem w "Barwach szczęścia" na TVP wciela się w postać Patryka.

W ostatnim czasie jednak skupia się głównie na muzyce, święcąc na tym polu coraz większe triumfy. Jego utwory "Wejdę, wyjdę", "Nie dzwoń do mnie mała" czy "Wyglądasz idealnie" okazały się wielkimi hitami i przyniosły mu jeszcze szerszą rozpoznawalność. Skolim regularnie koncertuje, a także chętnie udziela wywiadów, podczas których zdradza kulisy swojej pracy. Ostatnio miał okazję rozmawiać z dziennikarką radia VOX FM, a podczas krótkiej wymiany zdań doszło do zadziwiającego incydentu.

Co ciekawe, nagranie z całego zajścia opublikował sam menager wokalisty. Na krótkim filmiku widać, jak dziennikarka próbuje dokończyć zdanie, a w tym momencie 28-latek nachyla się do niej, próbując ją pocałować! Ta, wyraźnie speszona, odsuwa się od niego, a sam Skolim odchodzi, jak gdyby nigdy nic.

Internauci, podobnie jak reporterka, nie kryli zdziwienia. Natychmiast posypały się komentarze, a w niektórych odbiorcy przypominali wokaliście, że przecież ma partnerkę i dzieci.

On tylko mówi o zasadach, religijności, a czyny mówią same za siebie

On tylko mówi o zasadach, religijności, a czyny mówią same za siebie

Ostatnia internautka odniosła się do licznych wypowiedzi Skolima, w których ten otwarcie mówił o swojej wierze, podkreślając, że od najmłodszych lat religia jest ważną częścią jego życia.

Jestem osobą wierzącą, tak mnie prababcia wychowała i to z domu wyniosłem. Gdzieś mi to ułatwia żeby się nie pogubić, żeby żyć, żeby bawić się tym (...). Jestem osobą wierzącą, tak zostałem wychowany. Szanuję i wierzących i niewierzących. Jak komuś to ułatwia w życiu, to wielki szacunek

- tłumaczył w rozmowie z Pomponikiem.