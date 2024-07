Joanna Moro po świetnie przyjętej roli w serialu o losach Anny German zniknęła na chwilę z mediów. Spektakularny powrót zaliczyła dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w parze z Rafałem Maserakiem z odcinka na odcinek zbiera pochwały od jury, które w połączeniu z wysokimi notami i głosami od widzów zapewniają im awans do kolejnego odcinka. Sukces okupuje jednak ciężką pracą i morderczymi treningami, ale doping bliskich dodaje jej sił do dalszej walki o główną nagrodę. Przypomnijmy: Mąż wspiera Joannę Moro. Zmobilizował ją w dość nietypowy sposób

Podczas jednego z ostatnich odcinków na widowni zasiadła kobieta łudząco podobna do Joanny. Jak się później okazało - była to jest siostra Kamila Jankowska. Panie chętnie pozowały do zdjęć i wprawiły w zdumienie nie tylko fotoreporterów, ale wszystkich, którzy się im przypatrywali. Joanna i Kamila mają identyczne nosy, oczy, usta, kolor włosów i uśmiech. Właściwie ciężko je odróżnić. Jedyne co je różni to to, że siostra Moro zajmuje się ekonomią a nie show-biznesem.

Też widzicie to podobieństwo?

