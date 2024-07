Simon Fuller oskarża Simona Cowella o plagiat! Okazuje się, że twórca „Idola” zarzuca producentowi telewizyjnego hitu „X-Factor” kradzież jego pomysłu. Fullera wściekła wiadomość o tym, że „X-Factor” trafił na amerykański rynek, co jest jednoznaczne z zerwaniem wcześniejszej umowy miedzy konkurentami.

Cowell i Fuller nie mogą dojść do porozumienia już od siedmiu lat, kiedy to Simon Cowell, który był wtedy jurorem w „Idolu”, wymyślił i wyprodukował własne muzyczne show. Wtedy właśnie panowie pierwszy raz spotkali się w sądzie. Fuller został uznany za głównego producenta programu a Cowell musiał zapłacić mu należne honorarium.

Cowell i Fuller podpisali również ugodę, według której „X-Factor” nie może pojawić się na amerykańskim rynku do 2011 roku a przy jego ewentualnym wyprodukowaniu w przyszłości, uznany za producenta Fuller, ponoć również miał czerpać profity z jego sukcesu.

Okazuje się, że kiedy w mediach pojawiła się informacja o pierwszej amerykańskiej edycji programu, wściekły Fuller znowu zażądał pieniędzy.

Simon Cowell nie przejmuje się tymi oskarżeniami i z nikim nie zamierza dzielić się pieniędzmi.

Myślicie, że producent spornego programu rzeczywiście ukradł pomysły twórcy „Idola”?