Jeszcze kilka lat temu, nikt nie potrafił sobie wyobrazić polskiej muzyki bez Shazzy. Wokalistka nazywana "królową disco polo", nagle jednak zniknęła z show-biznesu i zaczęła się skupiać na innych aktywnościach. Wszystko zmieniło się, kiedy otrzymała zaproszenie od stacji POLO.TV do show "Disco Star", który jest odpowiednikiem "Idola" i ma za zadanie wyłonić nowe talenty tego gatunku muzycznego. Przypomnijmy: Shazza powróciła. Będzie sukces?

Niespełna dwa miesiące temu, po ponad 13 latach przerwy, w sieci ukazał się nowy klip Shazzy Ty i ja (Da-di-dam). Opinie były różne, ale fani disco-polo nie mogli ukryć swojej radości, że ich idolka powróciła do śpiewania. Na tym teledysku jednak się nie skoczyło. Wczoraj światło dziennie ujrzało oficjalne wideo do utworu "Powiedz, że mnie kochasz" przez internautów określona odpowiedzią na przebój Weekendu "Ona tańczy dla mnie". Właśnie z tym hitem Shazza pojawiła się we wtorek w studiu "Dzień dobry TVN". W krótkiej rozmowie zdradziła o czym opowiada wideo:



Jest to piosenka oczywiście o miłości, o dwóch osobach, które rozchodzą i później schodzą. Piosenka w duecie z Michałem Gielniakiem z którym miałam okazję poznać się niedawno, bo dwadzieścia kilka lat temu. - opowiada.



Gwiazda disco polo zdradziła również, że intensywnie pracuje nad nowym albumem, który ukaże się już na wakacje. Z pewnością znajdzie się na nim duet z Michałem.



Ja nigdy nie miałam przerwy, jeśli chodzi o pracę zawodową, poza minimalną pauzą medialną, żeby dać od siebie odpocząć odbiorcy. Poza tym ja się na emeryturkę nie wybieram, póki Bozia dała siły to będę pracować. Płyta już wkrótce, już na pewno. Na wakacje. - dodaje.

Czekacie na nowy album Shazzy?

