W zeszłym roku Margaret przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu, a jej hit "Thank You Very Much" nucili chyba wszyscy. Jej twórczość została doceniona również za granicą, gdzie szeroko komentowano teledysk wokalistki, a sama Margaret odwiedziła m.in. Niemcy i Włochy, aby tam promować singiel. Zwieńczeniem tego udanego okresu był występ na sylwestrowym koncercie Polsatu. Przypomnijmy: Margaret nagrała nowy przebój na świat. Podbije kolejne kraje?

Utwór "Wasted" i kolorowy teledysk powinny niebawem zadebiutować na YouTube, ale piosenka zdążyła już wywołać sporo szumu wśród internautów. Na YouTube pojawiło się wiele komentarzy, że młoda wokalistka skopiowała... Shazzę i jej utwór "Historia Pewnej Miłości"! Czy to w ogóle możliwe?

Możemy jednak wszystkich uspokoić. Margaret nie splagiatowała gwiazdy disco-polo. W piosence "Wasted", podobnie jak w przeboju Shazzy, wykorzystano sampel z klasycznego przeboju Ireny Santor "Piosenka o sąsiedzie" z 1968 roku. Nie ma więc mowy o umyślnym kopiowaniu.

Posłuchajcie wszystkich trzech utworów "zamieszanych" w aferę. Słyszycie podobieństwo?

Margaret na planie teledysku do "Wasted":