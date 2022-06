Shazza ma raka: "Wynik na początku powalił mnie z nóg"

Kayah opowiedziała o swoim dramacie sprzed lat! Piosenkarka w jednym z najnowszych wywiadów przyznała, że kilkanaście lat temu lekarze podejrzewali u niej białaczkę. Co więcej, specjaliści mówili wprost, że jej choroba jest na tyle poważna, że wkrótce może umrzeć! Kayah w rozmowie z magazynem "Uroda życia" opowiedziała o wydarzeniach sprzed 13 lat i zdradziła, dzięki czemu, według niej, pokonała groźną chorobę. Kayah wyzdrowiała dzięki szamanowi?! Artystka w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim dramacie sprzed 13 lat. Kayah nie ukrywa, że była załamana kiedy usłyszała od lekarzy, że może cierpieć na białaczkę. (...) podejrzewano u mnie ten typ choroby, który nie kwalifikuje się do przeszczepu. To było 13 lat temu, Roch już chodził do szkoły. Tak bardzo cierpiałam, że nie mogłam patrzeć na kwiaty w doniczkach, bo myślałam: dlaczego one rosną, rozkwitają, a ja mam umrzeć?- zdradziła Kayah. Zrobiono mi specjalistyczne badania. Wczesne wyniki nie dawały nadziei. Kayah twierdzi, że w walce z chorobą pomogła jej medycyna niekonwencjonalna! (...) oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie próbowała metod niekonwencjonalnych. Ktoś namówił mnie na kontakt z szeptuchą, ktoś inny zawiózł do Senegalu, do szamana… Nie umiem powiedzieć, co się stało. W każdym razie nie umarłam . Po kilku miesiącach wyniki krwi się poprawiły - przyznała w "Urodzie życia". Wy również wierzycie w działanie niekonwencjonalnych metod leczenia? Zobacz także: Kayah gorzko o chorobie Hashimoto! Mocno wpływa na jej życie... "Narzuciłam sobie rygor" Kayah walczyła z groźną chorobą. Artystka wierzy, że szaman pomógł jej pokonać chorobę.