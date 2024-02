Od kilkunastu godzin polskie media żyją tylko jednym - nagłą śmiercią Tomasza Komendy. Gdy zaledwie 6 lat temu opuścił więzienie, w którym niesłusznie spędził aż 18 lat, wydawało się, że w końcu może żyć pełną piersią i nadrobić stracony czas. Wtedy nagła, druzgocząca diagnoza spadła jak grom, zamieniając ponownie jego życie w walkę. Niestety, 21 lutego dobiegło ono końca. Teraz dowiedzieliśmy się, jak 46-latek miał spędzić swoje ostatnie chwile.

Wyszło, co Tomasz Komenda robił dzień przed śmiercią

Historia Tomasza Komendy była jedną z głośniej odbijających się w polskich mediach i regularnie wracała na tapetę nawet, gdy ten wyszedł na wolność. Stało się to w 2018 roku, po tym, jak w celi spędził 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Po uniewinnieniu prasa bardzo interesowała się jego życiem, ale on nie chciał zbytnio wystawiać go na świecznik.

Tomasz Komenda

Oszczędny w wypowiedziach był nawet w momencie, gdy okazało się, że zmaga się z chorobą nowotworową. W 2023 roku tłumaczył krótko, że poddał się chemioterapii, ale z nadzieją patrzył w przyszłość. Niestety, stało się najgorsze. Popołudniem 21 lutego dowiedzieliśmy się, że Tomasz Komenda nie żyje! Jako pierwszy informację podał dziennikarz "Uwagi!", wyznając:

Tomek zmarł z samego rana. (...) Od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem. Zmarł w wyniku długiej choroby, z którą walczył już od pewnego czasu

Teraz naszą uwagę zwrócił wpis ekspertki od wizerunku z "Pytania na śniadanie", Marty Rodzik, który zamieściła na InstaStory. Wyjawiła w nim, że widziała Tomasza Komendę zaledwie dzień przed śmiercią! Co takiego robił?

Wczoraj pił kawę na Mirowskiej, a dziś...

Wygląda na to, że na kilkanaście godzin przed tragedią Tomasz Komenda czuł się dobrze i wówczas nic nie zwiastowało tego, co wydarzyć miało się następnego ranka.

Rodzinie i bliskim raz jeszcze przesyłamy wyrazy współczucia.

