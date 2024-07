Tuż po nowym roku na Instagramie Shakiry pojawił się dość przejmujący wpis, w którym gwiazda pisze m.in. o złamanym sercu. Nie trudno się domyśleć, że wokalistka w ten sposób nawiązuje do głośnego rozstania z piłkarzem, Gerardem Pique, którym w 2022 roku żyły media na całym świecie.

W obliczu pogardy trzeba znać swoją wartość - tłumaczy Shakira.

Shakira o złamanym sercu i pogardzie

Poprzedni rok dla Shakiry był wyjątkowo trudny. Po ponad 12 latach gwiazda rozstała się z Gerardem Pique. Piłkarz miał ją zdradzić z młodszą o 20 lat hostessą, a w sieci nie brakowało wspólnych zdjęć i nagrań sportowca z kobietą. Dla artystki był to cios w samo serce - Shakira trafiła nawet do szpitala po tym, jak cały skandal wyszedł na jaw. Piosenkarka szybko musiała się jednak pozbierać, wiedziała bowiem, że musi zawalczyć o dwóch synów, których do tej pory wychowywali wspólnie z Gerardem. Po wielu miesiącach spotkań z udziałem prawników obu stron byłym partnerom udało się dojść do porozumienia - dzieci trafiły pod opiekę Shakiry, która postanowiła jednocześnie opuścić Barcelonę (mieszkali tam wspólnie przez lata) i przenieść się do swojej willi w Miami. Milan i Sasha spędzili święta z mamą, z ojcem będą widywać się jednak regularnie według ustalonych zasad.

W nowym roku Shakira postanowiła podzielić się z fanami swoimi przemyśleniami na temat zaufania do innych osób czy trudnych doświadczeń, która mogą zaprocentować w przyszłości. Gwiazda szczerze pisze o złamanym sercu, ale również pogardzie. Ma na myśli Gerarda?

Nawet jeśli w tym nowym roku nasze rany są wciąż otwarte, czas będzie chirurgiem. Nawet jeśli ktoś nas zdradził, wciąż musimy ufać innym. W obliczu pogardy trzeba znać swoją wartość. Ponieważ wciąż jest wielu dobrych ludzi. Jest ich więcej niż tych nieprzyzwoitych. Tych, którzy odchodzą, jest mniej niż tych, którzy pozostają po naszej stronie. Nasze łzy nie są marnotrawstwem, podlewają ziemię, gdzie narodzi się przyszłość i czynią nas bardziej ludzkimi, aby nawet po złamaniu serca można było dalej kochać - napisała Shakira.

SCAN, ANVE/BackGrid UK /East NewsSCAN, ANVE/BackGrid UK /East News

Mamy nadzieję, że w 2023 roku Shakira odzyska upragniony spokój dla siebie i swoich synów. Gwiazda zapowiedziała, że ma w planach wydanie nowej płyty, przed nią więc bardzo pracowity okres.

