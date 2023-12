Media obiegła smutna informacja o śmierci Ewy Wanat. Kilka tygodni przed swoją śmiercią opublikowała w sieci smutny wpis. Z perspektywy czasu jeszcze trudniej jest go czytać. Miała prośbę, jak podkreśliła:

Być może największa, jaką do Was miałam

Być może największa, jaką do Was miałam

I jak się okazało... ostatnią.

Nie żyje Ewa Wanat. Ceniona dziennikarka miała tylko 61 lat. Przegrała heroiczną walkę z chorobą nowotworową. Niedługo przed śmiercią Ewa Wanat opublikowała poruszający wpis, w którym poprosiła, aby się z nią nie kontaktować nawet w pilnych sytuacjach. Dziennikarka zablokowała również możliwość dodawania komentarzy pod jej postem, żeby uniknąć niepotrzebnych pytań.

Kochani, mam prośbę. Być może największą, jaką do Was miałam. Nie dzwońcie do mnie, nie piszcie, ani tu, ani na whats up, ani gdzie indziej. Nawet w drodze największego wyjątku. Szukaj informacji gdzie indziej. Jak będę miała potrzebę, to się sama odezwę. Uszanujcie moją ogromną potrzebę świętego spokoju. Blokuję tu komentarze.

— napisała Ewa Wanat przed śmiercią.