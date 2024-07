W najnowszej "Vivie!" Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o spełnieniu w nowej życiowej roli – o upragnionym macierzyństwie. Cztery lata temu, kiedy udzieliła wywiadu z okazji swoich czterdziestych urodzin, było inaczej. Dokonała wtedy rozliczenia ze swoim dotychczasowym życiem, karierą i decyzjami i powiedziała:

Aktorka zachowała jednak spokój i dostrzegała plusy swojej sytuacji, nie martwiły jej na przykład młodsze koleżanki na horyzoncie.

Pamiętam, jak ja wchodziłam w ten zawód i pamiętam aktorki, które były starsze ode mnie. Podziwiałam je, patrzyłam, jak się zachowują w stosunku do mnie, młodej, takiej, która dopiero zaczyna. I była życzliwość, zrozumienie. Dobrze to zapamiętałam. W aktorstwie nie ma etapów łatwych, a etap debiutanta jest bardzo trudny. Na szczęście mam już go za sobą