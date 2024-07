Zawsze byłam sceptycznie nastawiona do serum. Zawsze wydawało mi się, że to produkty odpowiednie jedynie dla dojrzałej skóry. Jednak moja opinia na ich temat uległa zupełnej zmianie, kiedy miałam okazje przetestować produkt It's Skin Power 10 Formula YE Effector.

To skoncentrowany krem wodny (serum) do twarzy zawierający ekstrakty drożdżowe, które mają działanie silnie regeneracyjne i naprawcze. Preparat aktywizuje syntezę kolagenu oraz stymuluje odnowę komórkową poprzez wzrost i różnicowanie komórek. Dzięki temu efektywnie odbudowuje strukturę skóry oraz przywraca jej elastyczność, odporność na podrażnienia oraz zapewnia witalność i odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Dodatkowo serum ma cudowny zapach i lekką konsystencję. Ja jestem nim zachwycona!