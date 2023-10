W wyjątkowych przestrzeniach Kuchni Żoliborz odbyła się konferencja prasowa marki Oslo Skin Lab. Spotkanie pod hasłem „Świadomie pielęgnuj swoje piękno” stworzyło przestrzeń do rozmowy o slow agingu. Holistyczne podejście do pielęgnacji i akceptacja swojego wieku były głównymi tematami dyskusji ekspertów, gwiazd i dziennikarek z branży beauty.

Marka przedstawiła wyniki badań na temat rosnącego w Polsce trendu slow agingu oraz zapytała zaproszone osoby o własne doświadczenia, wspomnienia i codzienne rytuały. Wypełniając swoją misję edukowania w zakresie świadomej pielęgnacji, wskazała konkretne rozwiązania, które każdy może wprowadzić w życie.

Gości powitała założycielka Oslo Skin Lab Cecilie Nordstrøm, która opowiedziała o własnych doświadczeniach, akceptacji upływającego czasu, początkach marki w Norwegii oraz jej rozwoju w Europie i USA. Jak podkreśliła, kobiety na całym świecie pokochały THE SOLUTION™ Beauty Collagen za widoczne efekty jego stosowania.

Mat. partnera Oslo Skin Lab

- Bohaterem dzisiejszego spotkania jest kolagen THE SOLUTION, skandynawskiej marki Oslo Skin Lab. THE SOLUTION to sproszkowany, hydrolizowany kolagen. Jego cząsteczki są rozkładane na peptydy (krótkie łańcuchy aminokwasów), z których korzysta nasza skóra. Kolagen zwany jest białkiem młodości i odgrywa niezwykle ważną rolę, pomagając w utrzymaniu jędrnej, elastycznej skóry. Wystarczy jedna saszetka dziennie – powiedziała Natalia Zgorzelska, Commercial Manager Oslo Skin Lab.

Dlaczego Oslo Skin Lab?

W trakcie wydarzenia kosmetolożka Anna Rajch opowiedziała o procesie starzenia się skóry, który tak naprawdę towarzyszy nam od urodzenia. Podkreśliła, że nie ma jednego, konkretnego momentu, w którym powinniśmy zacząć stosować pielęgnację skupioną na spowalnianiu pojawiania się tych zmian. Każdy moment jest dobry, aby zacząć dbać o siebie świadomie i regularnie, pamiętając przy tym, że na 80% zmian mamy realny wpływ.

- THE SOLUTION po prostu działa. Jego wielką zaletą jest m.in. to, że nie ma smaku. Świetnie sprawdza się u każdej osoby, również u kobiet w ciąży. Co więcej, jest bezpieczny, czysty, bez jakiejkolwiek chemii. A jego zalety potwierdzają opublikowane badania naukowe. Poza tym idealnie wpisuje się w nurt slow aging i holistyczne podejście do pielęgnacji – wskazała Anna Rajch.

Z raportu Oslo Skin Lab wynika, że prawie połowa respondentek zwracała też uwagę na suplementację, jako czynnik spowalniający starzenie się skóry. Jak w takim razie Polki dbają o kondycję swojej skóry? Aż 75% respondentek dba o cerę pijąc odpowiednią ilość wody, niewiele mniej, bo 71% dba o nią używając kremów, a 22% suplementuje w tym celu kolagen. Marka Oslo Skin Lab postanowiła zaprosić do dyskusji swoje Ambasadorki, które stosują THE SOLUTION, aby opowiedziały o ich sposobach na świadomą pielęgnację skóry, niezależnie od wieku.

Mat. partnera Oslo Skin Lab

- To mój pomocnik do zadań specjalnych, który pomaga mi wyglądać świeżo i pokazać upływ czasu w piękniejszym wydaniu. Cieszę się, że poznałam kolagen THE SOLUTION w dobrym momencie swojego życia, między jedną a drugą ciążą, po 30. roku życia, kiedy skóra wymagała dodatkowej stymulacji od środka. Jestem zwolenniczką powolnego i ładnego starzenia się skóry. A skóra zadbana dobrymi emocjami, odpowiednią dietą i zdrowym stylem życia wygląda pięknie i szlachetniej - stwierdziła Anna Dec, prowadząca debatę.

Aktorka Magdalena Lamparska przyznała, że kolagen suplementuje najczęściej w postaci szklanki wody. Saszetki The Solution świetnie się w niej rozpuszczają, co w przypadku kolagenu nie jest oczywiste.

- Cieszę się, że mogłam wziąć udział w dyskusji o slow agingu, ponieważ chcę żyć w zgodzie z procesem przemijania, w zgodzie ze sobą. Jak potwierdzają badania, tylko 20 procent to uwarunkowania genetyczne, pozostałe 80 procent to praca nad sobą. Taka też jest moja pielęgnacja – przyznała Magdalena Lamparska, która konsekwentnie realizuje swój protokół pielęgnacyjny.

Mat. partnera Oslo Skin Lab

Entuzjastycznie o holistycznym podejściu do zdrowia i piękna wypowiedziała się także Małgorzata Pieczyńska.

- W pielęgnowaniu piękna liczy się regularność, konsekwencja, żarliwość, świadomość. To wszystko dotyczy również jogi, którą praktykuję od kilkunastu lat. To musi być podejście holistyczne. Jednym z jego elementów jest odpowiednia suplementacja. W ciągu kilku miesięcy stosowania kolagenu stan mojej skóry bardzo się poprawił, o 40 procent spłyciły się zmarszczki. Kolagen to wisienka na torcie naszej dbałości o siebie – dodała Małgorzata Pieczyńska.

Ruch slow aging i marka Oslo Skin Lab, namawiają kobiety do akceptowania zmian, jakie pojawiają się wraz z upływem czasu i do świadomego dbania o kondycję skóry, niezależnie od wieku. Marka przekonuje, że czas jest naszym sprzymierzeńcem. Szanując go – THE SOLUTION zostało stworzone w taki sposób, aby można było go przyjmować w kilka sekund i bez wysiłku. Proszek można rozpuścić w wodzie, koktajlu, ciepłej kawie lub dodać do posiłku.

Mat. partnera Oslo Skin Lab

O prostocie użycia kolagenu od Oslo Skin Lab przekonywał szef kuchni David Gaboriaud, który przeprowadził w drugiej części spotkania live cooking show. Przygotował dla zaproszonych gości smoothie kolagenowe oraz sałatkę nicejską z kolagenowym dressingiem.

Mat. partnera Oslo Skin Lab

- Cieszę się, że rozmawiamy o pięknie tak wielowymiarowo. Z nami będziesz się starzeć, ale pięknie. Będziesz wyglądać świeżo, podkreślisz swój indywiduwalny charakter" - podsumowała debatę Anna Dec.

A wy? Suplementujecie kolagen?

