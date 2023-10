Zwycięzców wybraliśmy z różnych branż. Łączy ich jedno: wszyscy pamiętają o ochronie środowiska i dbają o to, by ich produkty były przyjazne dla planety. Doceniliśmy marki, które nie tylko stosują w swoich produktach naturalne składniki czy ograniczają emisję zanieczyszczeń, ale też promują ekologiczne rolnictwo i działają zgodnie z zasadami fair trade (sprawiedliwego handlu). Zależy im, by nasze dzieci mogły żyć na zdrowej planecie. Za to trafia do nich statuetka Power of Nature. Wy zaś, kupując te produkty, macie gwarancję, że wybieracie zdrowie i bezpieczeństwo dla swoich bliskich.

Reklama

Zwycięzcy statuetek Power of Nature

Renault

Za nowatorską technologię napędu hybrydowego, dzięki której możemy jeździć samochodami przyjaznymi dla planety

W pełni hybrydowe modele Renault z napędem E-Tech mogą jeździć po mieście w trybie elektrycznym przez 80 proc. czasu, co pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 40 proc. (w porównaniu z wersją z silnikiem benzynowym), a modele plug-in, z większym akumulatorem doładowywanym z zewnętrznego źródła prądu, mogą w trybie elektrycznym pokonać 50 km. W gamie E-Tech dostępne są również modele całkowicie elektryczne, które w ogóle nie emitują dwutlenku węgla ani spalin. Do 2025 roku Grupa Renault zamierza wprowadzić na rynek kolejnych 10 elektrycznych modeli, a do 2030 roku samochody elektryczne będą stanowić 90 proc. całkowitej sprzedaży pojazdów firmy. W trosce o środowisko Grupa Renault zajmuje się też zbiórką i recyklingiem akumulatorów trakcyjnych oraz opracowuje technologię vehicle-to-grid, która umożliwia przesyłanie energii z akumulatora samochodu elektrycznego z powrotem do sieci energetycznej.

Mat. prasowe

Weleda

Za 100 lat zaangażowania w tworzenie w 100% certyfikowanych kosmetyków naturalnych

Marka Weleda pozyskuje surowce organiczne z naturalnych źródeł już od 1921 roku! W ogrodach firmy rośnie ponad 200 gatunków roślin wykorzystywanych w jej kosmetykach. Pozostałe składniki pochodzą z pól, ze zbiorów roślin dziko rosnących oraz od długoletnich, sprawdzonych partnerów. Weleda utrzymuje transparentny i etyczny łańcuch dostaw, który wspiera lokalnych mieszkańców oraz bioróżnorodność, a także współpracuje z UEBT – organizacją non profit promującą „pozyskiwanie z szacunkiem”. Wszystkie składniki kosmetyków przetwarzane są tak, aby jak najpełniej wykorzystać ich dobroczynne działanie na skórę.

Mat. prasowe

beBIO

Za stworzenie dezodorantu opartego na naturalnych składnikach, który sprawdza się w ekstremalnych warunkach

Dezodoranty marki beBIO to dowód na to, że skuteczność może iść w parze z ekologią. Zawierają 99 proc. naturalnych składników, nie ma w nich parabenów, siarczanów ani silikonów. Ich działanie opiera się na właściwościach naturalnego kryształu – ałunu. Nie hamują pocenia się, ale neutralizują nieprzyjemny zapach. Ponadto są wzbogacone ekstraktami roślinnymi, które nawilżają naskórek i chronią go przed podrażnieniami, dzięki czemu zapewnią bezpieczną ochronę nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej.

Mat. prasowe

Garnier

Za zieloną transformację marki, która postawiła na naturalne składy i opakowania z recyklingu

W ramach strategii Green Beauty marka Garnier wprowadziła zmiany na każdym etapie produkcji. Formuły nowych i unowocześnionych kosmetyków do pielęgnacji włosów są w 90 proc. biodegradowalne i zawierają do 99 proc. składników wegańskich. Opakowania w większości wykonane są z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Marka znacząco (o 69 proc.) zredukowała także emisję CO2 oraz pozyskuje coraz więcej surowców odnawialnych w zrównoważony sposób, zgodnie z praktykami uczciwego handlu. Dzięki zielonej strategii tylko w tym roku udało jej się poprawić warunki życia w prawie 800 społecznościach. Marka otrzymała również certyfikat Cruelty Free International, potwierdzający, że wszystkie elementy składowe produktów nie są testowane na zwierzętach.

Mat. prasowe

4Organic

Za stworzenie produktów naturalnych, certyfikowanych, wolnych od alergenów i substancji szkodliwych

Płyny do higieny intymnej 4Organic mają w 98,5 proc. naturalne, hipoalergiczne formuły, które nie podrażniają okolic intymnych oraz pomagają utrzymać w równowadze florę bakteryjną. W ich składzie znajdują się m.in. substancje wspomagające nawilżenie, w tym kwas mlekowy, wyciąg z aloesu i probiotyki. Płyny posiadają międzynarodowe certyfikaty jakości i bezpieczeństwa AllergyCertified oraz PETA Cruelty-Free and Vegan, a ich butelki w całości pochodzą z recyklingu.

Zobacz także

Mat. prasowe

Dafi

Za walkę z jednorazowym plastikiem i szansę n a zdrową wodę z kranu dla każdego

Butelki filtrujące Dafi uzdatniają wodę do picia, równocześnie pozostawiając w niej minerały naturalne. Wymienne filtry, w które są wyposażone, usuwają z wody kranowej nieprzyjemny smak i zapach chloru (węgiel aktywny do filtrów otrzymywany jest wyłącznie z łupin orzecha kokosowego). Tworzywa, z których są wykonane butelki, nie zawierają szkodliwego bisfenolu A, a ich bezpieczeństwo potwierdzają badania i certyfikaty.

Mat. prasowe

Henkel

Za stworzenie przyjaznych środowisku produktów do pielęgnacji domu

Reklama

Firma Henkel opracowała linię ProNature, której produkty zawierają minimum 90 proc. substancji na bazie naturalnych składników. Nie mają barwników i szybko się rozkładają, nie tworząc szkodliwych osadów ani nie zanieczyszczając zbiorników wodnych. Firma zastosowała ekologiczne podejście także przy produkcji opakowań – są one w całości lub w minimum połowie wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.