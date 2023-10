Rozdanie nagród pierwszej edycji plebiscytu "Power of Nature" już za nami. W plebiscycie magazynu "Party" oraz serwisu Party.pl zostało wyróżnionych siedem firm, które robią wszystko, żeby ich produkty były przyjazne dla środowiska.

Chciałabym pogratulować i przede wszystkim serdecznie podziękować naszym laureatom za to, że chce im się walczyć o to, żeby ich produkty były przyjazne dla ziemi- powiedziała Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynu "Party" i serwisu Party.pl. Będziemy kontynuować naszą inicjatywę, już za rok kolejne rozdanie nagród "Power of Nature" i myślę, że znajdziemy równie fantastycznych laureatów- dodała.