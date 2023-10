Celem stworzonej przez markę Motorola idei Power to Empower jest wspieranie tych, którzy mają w sobie wyjątkową pasję, niesamowitą energię i zapał do pracy, a także pokazanie, że z technologii mogą korzystać wszyscy. Motorola umożliwia stawanie się najlepszą wersją siebie, spełnianie swoich marzeń i osiąganie ambitnych celów.

Historia Marysi, bohaterki naszego filmu doskonale wpisuje się w koncepcję inicjatywy Power to Empower. Pasją Marysi jest łyżwiarstwo. Wyznaczyła sobie cel - udział w olimpiadzie jako trenerka - i uparcie do niego dąży. Musi to robić po godzinach, a raczej „przed godzinami", kiedy wszystko dopiero powoli budzi się do życia. Ma bowiem pracę w pełnym wymiarze czasowym i rano musi już być przy komputerze, zwarta i gotowa.

Na każdym kroku nieocenionym wsparciem dla niej jest motorola edge 20 pro wyposażona w szereg przydatnych funkcji, jak m.in. Dual Capture, która umożliwa nagrywanie i robienie zdjęć zarówno tylnym, jak i przednim aparatem jednocześnie. Do tego dochodzą praktyczne Gesty Moto (np. włączanie latarki czy aparatu szybkim ruchem nadgarstka) i innowacyjna platforma Ready For .

Komputer, który mieści się w kieszeni

A czym właściwie jest Ready For? To uniwersalna platforma oprogramowania, w jaką wyposażono motorolę edge 20 pro. Uruchomienie platformy nie wymaga żadnych skomplikowanych operacji i instalacji dodatkowego oprogramowania. Mobilny pulpit przekształca interfejs telefonu w desktopowy, dzięki czemu nie musisz zmieniać naszych przyzwyczajeń – wszystko działa tak, jak na normalnym komputerze! Jeśli chcesz zaprezentować działanie jakiejś smartfonowej aplikacji, możesz również przekazywać widok wprost z ekranu telefonu.

Za pomocą Ready For z łatwością skomunikujesz się z przyjaciółmi. Telefon zmienia się wtedy w wysokie klasy kamerkę internetową, wyposażoną w funkcję śledzenia ruchu. Rozmawiaj wygodnie z jedną lub wieloma osobami, widząc je wyraźnie na dużym ekranie. By było Ci wygodniej, mysz i klawiaturę sparujesz telefonem za pomocą technologii Bluetooth. Mało tego, Twój telefon może być też przenośnym touchpadem!

Platforma Ready For nie zastąpi oczywiście komputera, ale jest dla niego idealną alternatywą. Stworzono ją z myślą o aktywnych, kreatywnych i zabieganych osobach, które nie chcą lub nie mogą ze sobą nosić ciężkiego sprzętu, ale potrzebują zaawansowanych rozwiązań. To taki „komputer”, ale w zdecydowanie mniejszej obudowie, która zmieści się w kieszeni.

Program ambasadorski

W ramach Power to Empower Motorola stworzyła autorski program ambasadorski, do którego można zgłaszać się poprzez specjalnie przygotowaną platformę. Wyłonione talenty są później promowane w kanałach digital marki. Jak zostać ambasadorem marki Motorola i realizować wszystkie swoje cele oraz spełniać marzenia? Kliknij w Zostań ambasadorem Motoroli i sprawdź już teraz.

Artykuł powstał z udziałem marki Motorola