Na jednej z wczorajszych imprez Natalia Siwiec pojawiła się w białej sukience mini. W kontrastującej czerni można było podziwiać Monikę Pietrasińską. Czyżby panie się umówiły? Biel vs. Czerń?

Trzeba przyznać, że Monika Pietrasińska i Natalia Siwiec wyglądały seksownie, a w związku z tym, że są tak do siebie podobne - nie możemy się na to napatrzyć. Brunetki z wydatnymi ustami i jasnymi oczami to piękny widok. Zaś oglądanie ich na jednym czerwonym dywanie to istny szał. Jesteśmy ciekawe, co one myślą o sobie nawzajem. Jakieś pomysły?

