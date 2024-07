47-letnia seksbomba wiąż wygląda nieźle. Pamela Anderson, która niedawno bawiła we Włoszech już wróciła do siebie i pojawia się na imprezach w Los Angeles. Paparazzi sfotografowali gwiazdę, gdy ta wychodziła z restauracji z przyjaciółmi. Luźna, biała sukienka opadająca na ramię to wybór doskonały niemal w każdym wieku. Sexy, ale wciąż z klasą.

Pamela Anderson z odrośniętymi już włosami prezentowała się ładnie, mimo makijażu, który trochę jej spłynął z twarzy. Do tego nieodzowne szpilki na platformie i duża torba. Całość wyglądała sexy i bardzo na luzie. A wam jak się podoba?

