Małgorzata Rozenek zachwyciła w sukience z seksownym wycięciem. Porównanie nasuwa się samo...

Małgorzata Socha w ostatni weekend była gościem w programie "Masterchef" w TVN, uczestnicy mieli za zadanie z jej pomocą przygotować idealne danie na pierwszą randkę. Gwiazda znana m.in. z serialu "Brzydula" czy z "Na Wspólnej" jest jedną z najlepiej ubierających się kobiet w Polsce. Jej ostatnia stylizacja tylko to potwierdza. Małgorzata Socha postawiła na piękną marszczoną kwiecistą sukienkę mini z bufiastymi rękawami. To projekt Isabel Marant (dostępny na Moliera2.com), który kosztuje ok. 4 tysiące złotych. Zobacz także: Małgorzata Socha w najmodniejszych butach na jesień! Podobny model kupicie w Reserved Sukienka w kwiaty na jesień z Mohito w stylu Małgorzaty Sochy Sukienka, na którą zdecydowała się Małgorzata Socha, to projekt Isabel Marant za ok. 4 tys. zł. Bardzo podobny model z drapowaniami i delikatnie bufiastymi rękawkami możesz upolować w Mohito na wyprzedaży za 99,99 zł (wcześniej kosztowała 139,99 zł). Sukienka ma idealną długość mini, pięknie podkreśla talię oraz biodra, a przy okazji dekolt w serek zwraca uwagę na dekolt, który jest dzięki niemu subtelnie wyeksponowany. Sukienka jest rozciągliwa, dzięki czemu dopasuje się do twoje sylwetki i podkreśli wszystkie jej atuty. Ta sukienka to po prostu ideał na jesień 2021! Zobacz także: Małgorzata Socha w wyszczuplającej sukience na lato! Te modele od 70 złotych wyczarują talię i odejmą kilka kilogramów Małgorzata Socha wygląda kwitnąco w tej sukience. Spójrzcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez...