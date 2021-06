Jednym z najgorętszych trendów na wiosnę-lato 2021 , tuż obok liliowego koloru, błękitu, mięty czy pistacji jest niezwykle twarzowy - pudrowy róż. To właśnie on króluje na wybiegach takich marek, jak Isabel Marant, Chanel oraz Bora Aksu, nic więc dziwnego, że uwielbiająca bawić się modą Anna Lewandowska również zaopatrzyła się w komplet w odcieniu modnego różu. Na najnowszym instagramowym zdjęciu ukochana Roberta Lewandowskiego zapozowała w genialnym różowym komplecie, który zestawiła ze sportowym topem. Ta stylizacje robi wrażenie! Anna Lewandowska zachwyca różową marynarką Jedno jest pewne. Jeśli coś jest modne w danym sezonie, to Anna Lewandowska już to ma. I choć uwielbiana przez miliony Polaków trenerka często decyduje się propozycje z sieciówek, często sięga również po marki premium. Niedawno Lewandowska zachwyciła internautów czerwoną ultramodną torebką od Fendi , piękną kwiecistą sukienką marki Affair , czy hitowymi zamszowymi trampkami Flow Runner od Loewe via MyTheresa. Tym razem młoda mama po raz kolejny sięgnęła po luksuwą markę i oczarowała internautów pięknym różowym kompletem, który zestawiła z szarym sportowym topem. Marynarka, którą wybrała Anna Lewandowska pochodzi z najnowszej kolekcji Jacquemus. Model La veste Novio w jasnym, różowym odcieniu, z klasycznymi klapami i ozdobnym, beżowym guzikiem kosztuje nieco ponad 4 tys. złotych. Również pasujące do nich długie spodnie nie należą do najtańszych. Za model Le pantalon Sauge musimy zapłacić nieco ponad 3 tys. złotych. Jeśli wam też spodobała się marynarka w stylu Anny Lewandowskiej, wcale nie musicie wydawać kroci. Podobne w swoich ofertach mają popularne sieciówki jak H&M, Reserved, czy Zara. My znaleźliśmy dla was...