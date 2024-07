Kim Kardashian nie przestała pracować w czasie ciąży, nic więc dziwnego, że macierzyński też spędza na planie. Tutaj paparazzi sfotografowali Kim Kardashian 3 miesiące po porodzie małej Nort West podczas nagrania jej programu reality show - Keep Up with The Kardashians.

Kim Kardashian ma na sobie szarą, kopertową sukienkę. Wzór ten to doskonałe rozwiązanie dla kobiet z krągłościami, ponieważ podkreśla talię, dekolt i pupę. Gwiazda nie zapomniała oczywiście również o dodatkach. Delikatne karmelowe szpilki i dyskretna biżuteria to świetne rozwiązanie.

