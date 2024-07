Walentynki już dziś! To ostatni dzwonek, aby podjąć decyzję jaką bieliznę wybrać w tym wyjątkowym dniu. Do najciekawszych propozycji zaliczamy seksowne body, koronkowe majtki, stringi i biustonosze w pastelowych kolorach. Wśród naszych propozycji nie mogło zabraknąć czerwieni i różu, które każdej z was dodadzą kobiecości, uroku i pewności siebie.

Polecamy także satynowe komplety lub drapieżne propozycje w cętki. Jeśli nie macie pomysłu na idealny bieliźniany komplet, zapraszamy do naszej galerii. Z pewnością znajdziecie tam swje typy lub chociażby walentynkowe inspiracje.

Tak prezentują się nasze bieliźniane propozycje na walentynki 2013: