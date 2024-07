Tila Tequila to jedna z zagadek amerykańskiego show-biznesu. Celebrytka od lat próbuje wzbudzać wokół siebie zainteresowanie i czasami jest naprawdę skuteczna. Polscy widzowie mogą ją kojarzyć z reality-show, w którym o jej względy walczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ostatnio zrobiło się o niej głośno, gdy opisała swoje absurdalne teorie dotyczące śmierci Paula Walkera. Przypomnijmy: "Śmierć Walkera to wynik rytualnego mordu"

To jednak nic w porównaniu z tym, co Tila przyszykowała dla swoich fanów (?) na gwiazdkę. Celebrytka nagrała seks-taśmę z nieznanym mężczyzną, a jej fragmenty są już dostępne w internecie. Niech was jednak nie zwiedzie amatorski charakter nagrania - cały film jest przemyślanym krokiem gwiazdki, której seksualne popisy wyda Vivid Entertainment czyli wiodący dystrybutor tego typu nagrań z udziałem znanych i bogatych.

Ocenzurowany fragment taśmy Tili można obejrzeć poniżej. Celebrytka podaje się w nim za niejaką Ashley i mówi z koślawym brytyjskim akcentem. Ściągając przy okazji majtki ;)

