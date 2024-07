Reklama

Beyonce to nie tylko piękna kobieta, ale przede wszystkim jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek na świecie. Prawie każdy jej singiel zdobywa pierwsze miejsca list przebojów, a ona sama z każdym albumem udowadnia, że nie pokazała jeszcze wszystkiego. Również show, które prezentuje podczas koncertów jest na najwyższym poziomie, wzbudzając tym zachwyt fanów. Przypomnijmy: Zjawiskowa Beyonce zagrała w Warszawie. Dała czadu!

Wiele wokalistek i zwykłych kobiet marzy o tym, żeby poruszać się jak Bee. Jej układy choreograficzne nie są jednak tak proste do nauczenia jak mogłoby się wydawać i nie pomagają tutaj nawet oglądane godzinami teledyski. Na szczęście powstała szkoła Seen On Screen Fitness w której każdy chętny może nauczyć się... tańczyć jak Beyonce w swoich najlepszych układach. Dodatkowo oferowane są również zajęcia tańca w stylu Rihanny i Kylie Minogue.

Chcielibyście taką szkołę w Polsce?

