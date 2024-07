Sebastian Karpiel-Bułecka od ponad roku spotyka się z Pauliną Krupińską. To pierwszy poważny związek muzyka od rozstania z Kayah, które miało miejsce w 2009 roku. Muzyk szybko stracił głowę dla Miss Polonia. W wywiadzie z “Elle” zdradził, że to ona zainspirowała go do napisania ostatniej płyty.

Sebastian Karpiel-Bułecka o Paulinie Krupińskiej

“Nie ukrywam, że większość tekstów napisaliśmy kilka tygodni po tym, jak zaczęłam spotykać się z Pauliną. Siłą rzeczy moje prywatne życie ma wpływ na muzykę. Tworząc ją, staram się opowiadać o tym, co mnie dotyka”, powiedział Sebastian.

W wakacje na świat przyszła córeczka pary Antonina, która jest oczkiem w głowie muzyka.

“Potwierdza się moje przypuszczenie, że posiadanie rodziny jest czymś najlepszym, największym skarbem, jaki się może przytrafić (...) Wiem, jak boli brak rodziny. I to pozwala mi docenić fakt, że ją mam” - zdradził Sebastian.

Sebastian sam wychował się w niepełnej rodzinie i dopiero, gdy dorósł nawiązał lepszą relację z ojcem. Teraz robi wszystko, żeby jego rodzina była szczęśliwa.

