One Direction jest obecnie jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie. Boysband ma miliony fanek, członkowie grupy, gdy tylko pojawiają się publicznie wywołują olbrzymie poruszenie.

Zjawisku fanek One Direction, które same siebie nazywają Directioners postanowiła przyjrzeć się brytyjska telewizja Channel 4, która wczoraj wyemitowała film dokumentalny "1D, Crazy About One Direction". Obraz skupiał się przede wszystkim na fankach zespołu, które mają totalną obsesje na punkcie Liama, Harry'ego, Louisa, Zayna i Nialla.

Film jak twierdzą fanki pokazał je w bardzo negatywnym świetle. W telewizji pokazano głównie rozkapryszone nastolatki, które są w stanie zrobić wszystko dla swoich idoli. Dokument poruszył również wątek opierający się na plotkach jakoby Harry Styles i Louis Tomlison mają się ku sobie. W produkcji wypowiadały się m.in. dziewczyny, które wierzą w gejowską miłość chłopaków.

Jak można było się spodziewać film oburzył miliony fanek One Direction na całym świecie. Zachodnie media i serwisy internetowe takie jak Theatlanticwire.com czy Everyjoe.com podają, że po po obejrzeniu dokumentu samobójstwa popełniło aż 14 zapatrzonych bezgranicznie w chłopaków dziewczyn.

Jesteśmy ciekawi czy Channel 4 ustosunkuje się do doniesień, jakie podają serwisy internetowe. Incydent ten jest dobrym przykładem obrazującym fakt, że obsesja na punkcie czegoś lub kogoś może być chorobą. A wy co o tym sądzicie?

Zwiastun kontrowersyjnego dokumentu o One Direction:



