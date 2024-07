Trudno w to uwierzyć, ale święcąca triumfy od blisko trzydziestu lat Sade jeszcze nigdy nie zagrała w Polsce koncertu! Na szczęście to już niedługo się zmieni.

11 listopada wielka gwiazda wysmakowanego popu zagra na jedynym koncercie w naszym kraju. Odbędzie się on w łódzkiej hali Atlas Arena.

Bilety można już kupować. Nie są co prawda tanie (od 259 do 330 zł), ale w końcu mamy do czynienia z gwiazdą największego formatu.

