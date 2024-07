Obecnie cały świat mówi o śmierci Tiny Turner. Piosenkarka, która poważnie chorowała, odeszła w wieku 83 lat. Ostatnie chwile legendarna artystka spędziła w swojej rezydencji położonej niedaleko Zurychu. Gwiazda jeszcze w kwietniu udzieliła krótkiego wywiadu na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian". Wówczas nikt nie podejrzewał, że kilka tygodni później wokalistka może nie żyć. Rzecznik Turner poinformował, jak będzie przebiegał pogrzeb piosenkarki.

Reklama

Szczegóły pogrzebu Tiny Turner. Wystosowano apel do fanów

Bernard Doherty, rzecznik, który w środowy wieczór przekazał, że Tina Turner nie żyje, w czwartek 25 maja poinformował, jak będzie wyglądała ceremonia pogrzebowa wokalistki. Przy okazji zwrócił się do fanów legendy, by uszanowali ten trudny czas dla bliskich artystki. Wygląda na to, że pochówek będzie miał charakter prywatny.

Zobacz także: Tina Turner nie żyje. Kilka miesięcy temu odszedł jej drugi syn

Maurizio La Pira / Splash News/EAST NEWS

Tina Turner zostanie pochowana w obecności rodziny i bliskich przyjaciół podczas zamkniętej ceremonii. Proszę o uszanowanie prywatności rodziny — przekazał rzecznik zmarłej.

W dalszym komunikacie Bernard Doherty zaznaczył, że nie odpowie na więcej zapytań prasy. Według informacji przekazanych przez serwis 20min.ch po potwierdzeniu doniesień o śmierci Tiny Turner fani zaczęli składać znicze i kwiaty przed willą wokalistki. Nie zmienia to jednak faktu, że nie będą mogli uczestniczyć w pogrzebie.

Zhu ying - Imaginechina/East News

Nie wszyscy wiedzą, że piosenkarka zwróciła się ku buddyzmowi i bardzo ceniła tę religię. Choć w Szwajcarii możliwy jest pochówek w rytuale buddyjskim, jak na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała ceremonia. Jeśli jednak do tego dojdzie, niewykluczone, że trumna z ciałem gwiazdy zostanie wystawiona na trzy dni.

Zobacz także

0000589/Reporter

Studiowanie i praktykowanie buddyjskich wartości dało mi siłę do wyzwolenia. To uratowało mi życie. Gdy zaczęłam wzmacniać swoją duchowość, zrozumiałam, że choć nie mam kontroli nad wszystkim, co mi się przydarza, mogę kontrolować to, jak sobie z tym radzę — mówiła artystka.

Zobacz także: Tina Turner była gotowa na śmierć? Gwiazda od lat walczyła z wieloma chorobami

Reklama

Jak dotąd rzecznik Tiny Turner nie przekazał też, kiedy wokalistka zostanie pochowana.