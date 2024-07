Ryszard Rynkowski wrócił na scenie po załamaniu! Artysta dał koncert w Warszawie. To pierwszy występ gwiazdora od czasu incydentu, który miał miejsce dwa tygodnie temu w jego domu w Brodnicy. Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję po tym, jak biegał z bronią po ogrodzie, grożąc, że odbierze sobie życie. Muzyk trafił na konsultację do szpitala psychiatrycznego. Jego menadżer zapewniał, że to tylko chwilowy kryzys, a Rynkowski ma się dobrze. Od czasu wydarzenia muzyk nie był widywany publicznie. Odwołał dwa koncerty charytatywne - informuje "Super Express". Pojawił się dopiero na występie w stolicy.

Koncert na warszawskim Bemowie odbył się planowo i przyciągnął prawdziwe tłumy, czytamy w tabloidzie. Ryszard Rynkowski w czasie występu był w świetnej formie. Nie było widać śladu po niedawnym załamaniu. Po incydencie w jego domu, pojawiały się informacje, że Rynkowski załamał się z powodu zmartwień o dalszy przebieg kariery. Jednak wszystko wskazuje na to, że artysta nie ma, o co się martwić. Jego koncerty nadal przyciągają rzesze wiernych fanów!

Ryszard Rynkowski dał koncert w Warszawie. To jego pierwszy występ od czasu załamania.

Muzyk wrócił do dawnej formy. Obecnie ma się znacznie lepiej. Na szczęście może liczyć na wsparcie żony.