Russell Crowe znów chwali polską reprezentację. Gwiazdor Hollywood jest wielkim fanem Euro, a my zastanawiamy się, czy Polska nie jest jego ulubioną drużyną, gdyż na swoim Twitterze znów napisał o grze naszych piłkarzy, wyróżniając oczywiście bohatera meczu Polska-Ukraina - Kubę Błaszczykowskiego.

Russell Crowe już po pierwszym meczu Polski na Euro 2016 pogratulował nam zwycięstwa. Teraz sytuacja powtarza się. Tym razem aktor jest zachwycony Kubą Błaszczykowskim. Napisał również coś po polsku:

Kuba !! Well done Poland. More hard work to come. Do boju Polska !! - pisze Russell Crowe (Kuba, świetna robota, jeszcze więcej ciężkiej pracy nadchodzi).